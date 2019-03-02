Специалисты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Автоэксперты изучили российский рынок автомобилей и назвали пять на сегодняшний день самых дешевых машин в стране.

Примечательно, что почти все лидеры рейтинга в начале весны текущего года огорчили автолюбителей ростом цен.

Так, возглавляет список самых дешевых автомобилей в стране LADA Granta 2019 года выпуска. Приобрести автомобиль можно за 435 тысяч рублей. Granta, отмечают автоэксперты, подорожала на 20 тысяч рублей.

Чуть больше стоит японо-российский седан Datsun on-DO. Его можно приобрести за 480 тысяч рублей. Datsun on-DO, обращают внимание автолюбителей специалисты, стоит столько же, сколько и в феврале.

Замыкает тройку лидеров отечественный внедорожник LADA 4×4. Российский автомобиль подорожал на 40 тысяч рублей. Сегодня его можно приобрести минимум за 519 тысяч рублей.

Дальше в рейтинге самых дешевых автомобилей в стране расположились японо-российский хэтчбек Datsun mi-DO и седан Renault Logan. Их жители России могут приобрести за 545 тысяч рублей и 554 тысячи рублей соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что автоэксперты составили рейтинг самых популярных в Москве автомобилей. Так, оказалось, что жители столицы России предпочитают иностранные машины — например, KIA Rio или Volkswagen Tiguan.

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