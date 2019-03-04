Провинциалам запретят приезжать в Москву и Питер на старых машинах

Министерство транспорта России готовит законопроект, согласно которому владельцам старых автомобилей будет запрещен въезд в российскую столицу и Санкт-Петербург. В Минтрансе отмечают, что законопроект призвал защитить экологию от автомобилей низкого экологического класса.
В Минтрансе не исключают, что могут ввести специальную процедуру, которая будет определять экологический класс автомобиля. Министерство внутренних дел РФ поддержало инициативу Минтранса и готовится ввести изменения КоАП. Владельцев старых авто, которые будут пересекать границы экологически чистых зон, будут наказывать штрафом в размере 500 рублей.
В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что пока нововведения не вступили в силу, автолюбители не обращают на новые знаки разделения экологических зон. Местные власти хотят ввести ограничения сначала в спальных районах Москвы и территориям, прилегающим к паркам. В первую очередь, проезд будет запрещен для автобусного и грузового транспорта.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об альтернативном топливе для автомобилей — природном газе.
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