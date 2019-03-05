СМИ: Ford рассматривает возможность закрытия двух заводов в России

Ford может закрыть свои автозаводы во Всеволожске и Набережных Челнах. Об этом рассказывает Reuters, ссылаясь на ряд источников, знакомых с планами руководства компании.

Решение о судьбе предприятий будет принято во втором квартале текущего года. Всеволожский завод выпускает автомобили Ford Focus и Ford Mondeo, в Набережных Челнах производятся EcoSport и Fiestа. Вопрос об остановке производств возник из-за снижения их рентабельности.

К финансовым результатам автозавода в Елабуге у компании претензий нет, так что он продолжит работу, но из его линейки исключат автомобили Kuga и Explorer, оставив только производство машин Ford Transit.

Ford сворачивает производство не только в России. Сокращения рабочих происходят в Китае, Европе и странах Латинской Америки.

Напомним, что Ford стал первой иностранной компанией, наладившей в России производство собственных двигателей. Как сообщала "Правда.Ру", моторный завод открылся в свободной экономической зоне "Алабуга" в 2015 году.

Источник фото: wikimedia.org

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