"Золотой лимузин Путина" Aurus в Европе показали только богачам

"Русское золото" — такое неофициальное название получил российский бренд Aurus, который производит автомобили высшего класса защищенности. Две модели Aurus — Senat S600 и Senat Limousine L700 были представлены европейцам на международном автосалоне в Женеве.
Журналисты отмечают, что обычные посетители автосалона не могли изучить представленные автомобили, так как они находились за стеклянными панелями. Непосредственный доступ к представленным автомобилям давали только потенциальным заказчикам.
Генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт рассказал журналистам, что поставки автомобилей Aurus будут поставлены частным клиентам уже в 3 и 4 квартале 2019 года. Также гендиректор сообщил, что производственная мощность компании составляет 150 автомобилей ежегодно.
Ранее автомобили Aurus были представлены на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах. После выставки в Интернете впервые появились фотографии интерьера автомобилей российского бренда. Внутри он отделан кожей и деревом. Отличительной особенностью Aurus является инновационная приборная панель, которая состоит из двух экранов.
Напомним, компания Aurus также разрабатывает проект "Кортеж", в рамках которого изготовляются автомобили высшего класса защищенности для самых высокопоставленных чиновников и глав государств. Впервые лимузин проекта "Кортеж" был использован во время инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая 2018 года.
Ранее "Правда.Ру" публиковала видео с испытаний седана проекта "Кортеж".
Фото: twitter. com/Kremlinpool_RIA
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