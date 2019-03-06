Число автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь", выросло

Министерство промышленности и торговли расширило перечень автомобилей, транспортный налог с которых рассчитывается с учетом повышающего коэффициента. Полгода назад, в сентябре, в списке фигурировало 1040 моделей машин, сейчас их уже 1193. Повышенный налог установлен для автомобилей, которые стоят дороже трех миллионов рублей.

Расширение списка связно с подорожанием машин, которое стало результатом инфляции. Легковой автотранспорт премиум-сегмента за год вырос в цене в среднем на 5%. В самой первой версии перечня, которую министерство выпустило в 2014 году, фигурировало менее 200 моделей.

Для машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей Налоговый кодекс устанавливает повышающий коэффициент в размере от 1,1 до 1,5, владельцы машин стоимостью от 5 до 10 миллионов должны платить налог в двойном размере, а те, у кого машина оценивается в 10 — 15 миллионов — в тройном.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр финансов России Антон Силуанов считает нынешний налог на роскошь достаточным и не видит необходимости его расширять в ближайшем будущем.

Источник фото: wikimedia.org

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