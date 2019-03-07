Carscoops: Aurus стал конкурентом легендам Rolls-Royce и Bentley

Американский портал автомобильной тематики Carscoops поделился мнением о представленных автомобилях бренда Aurus. По мнению авторов издания, премиальные машины Aurus могут составить конкуренцию лидерам рынка — Rolls-Royce и Bentley.

Портал отмечает, что даже общий экстерьер представленных в Женеве автомобилей Aurus внешне напоминают машины Rolls-Royce. Но роскошный интерьер, представленный премиальной кожей, деревом и металлом несомненно получит отклик у любителей люксовых автомобилей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о презентации автомобилей Aurus на международном автосалоне в Женеве. Потенциальным покупателям представили две модели Aurus — Senat S600 и Senat Limousine L700. Компания Aurus также разрабатывает проект "Кортеж", в рамках которого изготовляются автомобили высшего класса защищенности для самых высокопоставленных чиновников и глав государств. Впервые лимузин проекта "Кортеж" был использован во время инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая 2018 года.

Фото: facebook.com/AurusRussia

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