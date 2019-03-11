Седаны и хэтчбеки оказались самыми подходящими машинами для российских дорог

Издание iReactor поинтересовалось у автоэксперта Алексея Хресина, какая машина подойдет для путешествий по России. Аналитики издания определили, что подавляющее большинство россиян используют хэтчбеки, седаны и паркетники.

И этому есть логичное объяснение. По словам Алексея Хресина, российские дороги вполне пригодны для прохождения с обычным клиренсом.

"Как тот, кто объездил большую часть России, могу сказать, что нет никакой необходимости в покупке внедорожника. По нашим дорогам можно проехать даже в том случае, если ваша машина не обладает большой проходимостью", — пояснил эксперт.

Хресин обозначил, что понятие "паркетник" не следует приравнивать к внедорожнику, так как по сути это тот же универсал. По мнение эксперта, паркетники покупают только те люди, которым необходим большой кузов.

В заключении Алексей Хресин отметил, что наиболее приспособленными машинами для российских дорог являются седаны и хэтчбеки, особенно, если использовать их в городской местности. Издание iReactor подчеркивает, что автомобиль необходимо подбирать под свои нужды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запрете на въезд в Москву и Санкт-Петербург для устаревших автомобилей, которые не отвечают экологическим требованиям. Также "Правда.Ру" публиковала список самых дешевых автомобилей в России по мнению экспертов.

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