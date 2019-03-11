Японские автомобили оснастят системой экстренного торможения

Власти Японии требуют от автопроизводителей оснащать машины системой экстренного торможения в темное время суток. Основное требование чиновников — разработать средство, которые бы останавливало автомобиль без участия человека, в случае опасного сближения с другими участниками движения, при плохой освещенности.

Уже с весны текущего года, оснащение автомобиля системой экстренного торможения в темное время суток станет обязательным при выдаче сертификата о наличии устройства автоматического торможения.

По мнению чиновников, нововведение должно сократить количество наездов на людей в условиях плохой освещенности. По статистике, около 25% ДТП со смертельным исходом в Японии происходят именно из-за плохой освещенности.

Система экстренного торможения должна срабатывать при уровне освещенности не менее одного люкса, что можно приравнять к слабому лунному свету. При этом, все системы автомобиля должны будут четко взаимодействовать с системой экстренного торможения, чтобы успеть остановить автомобиль и не допустить столкновения.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение эксперта, который отметил, что седаны и хэтчбеки наиболее подходят для российских дорог. Также "Правда.Ру" публиковала экспертный рейтинг самых дешевых автомобилей в России.

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