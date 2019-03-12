ГИБДД поддержала идею штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Госавтоинспекция МВД России поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости движения на 10-20 км/ч.

Об этом средствам массовой информации сообщил глава российского ведомства Михаил Черников.

Так, по словам главы ГИБДД, "это необходимо сделать". Михаил Черников указал на то, что превышение максимально разрешенной скорости движения на 1 километр в час якобы превышает вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом на целых 3 %.

Стоит отметить, что глава Госавтоинспекции МВД России указал на необходимость проинспектировать перед введением новых правил все дороги страны. По словам Михаила Черникова, на некоторых дорогах — например, скоростных шоссе — можно установить и более высокую максимально допустимую скорость движения.

Так, заключил глава российского ведомства, каждый конкретный случай на тех или иных российских дорогах предполагает разные ограничения по скорости движения.

Напомним, что на сегодняшний день в России приняты следующие ограничения по максимальной скорости движения автомобилей. Так, например, на загородных автомагистралях разрешена максимальная скорость движения в 130 км/ч. На обычных загородных трассах же максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. В населенных же пунктах зачастую скорость движения не должна быть выше 60 км/ч.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что автоэксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей в столице России. Так, выяснилось, что москвичи предпочитают иномарки — например, KIA Rio, Volkswagen Polo или Hyundai Solaris.

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