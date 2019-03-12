Toyota разработала противоугонную систему со слезоточивым газом

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota запатентовала систему автоматической ароматизации салона. Но поддержание приятного аромата в автомобиле — не единственная функция данной системы.
Отметим, что соответствующий патент уже зарегистрирован в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки.
Так, инженеры из Toyota разработали систему, которая будет идентифицировать водителя и распылять в салоне его любимый аромат. Но, отмечают японские специалисты, в случае попытки угона автомобиля система поведет себя куда более агрессивно — распылит по салону не приятные запахи, а самый настоящий слезоточивый газ.
Работать, согласно предоставленной информации, система будет следующим образом. Автовладельцу нужно будет подключить ее к своему мобильному телефону. То же самое необходимо будет сделать и всем пассажирам. Когда автовладелец или его близкие сядут в авто, то система самостоятельно свяжется с их мобильным телефоном и идентифицирует их как хозяев машины.
Но если в автомобиль сядет человек, гаджет которого не зарегистрирован в системе, то она увидит в этом несанкционированное проникновение и тут же распылит по салону слезоточивый газ. Примечательно, что как только система вновь идентифицирует присутствие владельца автомобиля, салон сразу же будет очищен от слезоточивого газа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные автоэксперты провели любопытный и необычный эксперимент. Они опустили "Тойоту", "Ауди" и "Ладу" в болото на целый год, а после вытащили оттуда и решили проверить, какой из автомобилей заведется.
Фото: pixabay. com.
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