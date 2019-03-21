Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы

Сайт и информационная система Государственной инспекции безопасности дорожного движения отключились 21 марта. Прекратили работу большинство сервисов системы. Выдача и замена водительских удостоверений, проверка номеров и выписка штрафов оказались заблокированы.

По информации газеты "Коммерсант" сбой в работе ощутили региональные управления ГИБДД. Неполадки начались в середине дня. Сотрудники ведомства намерены устранить проблему в кратчайшие сроки.

Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов. А в августе 2017 года граждане на несколько часов оказались лишены возможности регистрировать свои автомобили.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о принятии Государственной думой в первом чтении проекта закона о "народных автоинспекторах". Документ позволит всем владельцам смартфонов самостоятельно регистрировать нарушения правил дорожного движения и заносить их в информационную систему ГИБДД, которая автоматически будет штрафовать нарушителей.

Источник фото: wikimedia.org

Читайте также

Герой или стукач? Москвичей стали бить за помощь "Парконам"

ГИБДД официально продаст водителям "блатные" номера

На дорогах становится тише: в России уволены 10 тысяч гаишников