Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы.

Сайт и информационная система Государственной инспекции безопасности дорожного движения отключились 21 марта. Прекратили работу большинство сервисов системы. Выдача и замена водительских удостоверений, проверка номеров и выписка штрафов оказались заблокированы.
По информации газеты "Коммерсант" сбой в работе ощутили региональные управления ГИБДД. Неполадки начались в середине дня. Сотрудники ведомства намерены устранить проблему в кратчайшие сроки.
Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов. А в августе 2017 года граждане на несколько часов оказались лишены возможности регистрировать свои автомобили.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о принятии Государственной думой в первом чтении проекта закона о "народных автоинспекторах". Документ позволит всем владельцам смартфонов самостоятельно регистрировать нарушения правил дорожного движения и заносить их в информационную систему ГИБДД, которая автоматически будет штрафовать нарушителей.
Источник фото: wikimedia.org
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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