ВЦИОМ: почти 80% россиян сочли такси безопасным транспортом

Специалисты из Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос с целью выяснить, как россияне относятся к такси.
Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 79 % — считают данный вид транспорта безопасным. Примечательно, что такси в России становится все более и более популярным. Так, почти половина респондентов — 46 % — признались специалистам из ВЦИОМа в том, что за последние несколько лет стали в разы чаще пользоваться услугами таксомоторных компаний.
Также выяснилось, что большинство — 52 % — опрошенных считают, будто техническое состояние автомобилей, предоставляющих услуги такси, улучшилось в последние годы. Ровно треть — 34 % — считают, что все осталось так, как и было. И лишь каждый десятый участвующий в опросе россиянин заявил, что техническое состояние автомобилей, предоставляющих услуги такси, ухудшилось.
Отметим, что опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения был приурочен к празднующемуся сегодня Международному дню таксиста.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японская автомобилестроительная корпорация Toyota запатентовала систему автоматической ароматизации салона. В случае попытки угона автомобиля система же распылит по салону слезоточивый газ.
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