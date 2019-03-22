Правительственный транспорт и такоспарк Китая будет переведен с бензина на спирт

Проект по переводу правительственного транспорта и таксопарка с бензина на спирт поддержали сразу восемь государственных департаментов, включая Государственный комитет Китайской Республики по делам реформ и развития.

В качестве альтернативы нефтяным продуктам, китайские власти избрали метиловый спирт. Проект подразумевает полный переход транспорта правительственных учреждений, служб доставки и такси на новый вид топлива. На данный момент в Китае только 6,6 тысяч авто работают на спирте. В рамках реализации проекта, уже в ближайшее время на улицы Китая выедут еще 17 тысяч автомобилей на метаноле.

Такое решение китайские власти приняли после того, как вопрос экологического загрязнения стал ребром. Исследователи отмечают, что на выбросы транспорта приходится более 30% эмиссий. Помимо автомобилей на метаноле, Китай активно вводит в эксплуатацию электромобили.

Уже к 2020 году китайские власти планируют увеличить количество выпускаемых в год автомобилей на источниках альтернативной энергии до 2 миллионов единиц. Для этого создаются новые заводы и фабрики. Правительство даже сняло лимит на 50% присутствие иностранного капитала в компаниях, которые занимаются производством экологически чистых автомобилей. Благодаря этому американская компания Tesla приступила к строительству завода, который будет выпускать с конвейера более 500 тысяч машин ежегодно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что автомобилям с низким экологическим классом запретят въезжать в Москву и Санкт-Петербург.

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