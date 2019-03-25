Власть намерена фиксировать все передвижения автовладельцев

Президент "ГЛОНАСС" Александр Гурко анонсировал появление в России информационно-телематической системы "Автодата", в которую будут поступать сведения о всех перемещениях автомобилей и поведении водителей. Оснащать машины новыми устройствами для их подключения к системе владельцам не придется, все необходимое уже имеется в системе ЭРА-ГЛОНАСС, терминалы которой устанавливаются на всех новых автомобилях в стране.

Внедрение системы "Автодата" позволит органам власти получать полную информацию об эксплуатации дорог и транспортных потоках, а страховщикам, на основании данных о поведении водителей, предлагать им индивидуальные страховые программы. Кроме того, нововведение позволит сократить количество угонов автомобилей и повысить эффективность их расследований.

Вместе с тем ряд экспертов отмечает, что сбор данных обо всех перемещениях автовладельца может привести к вторжению в частную жизнь граждан, а накопленные системой сведения стать инструментом для шантажа.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала действовать с 1 января 2015 года. Как сообщала "Правда.Ру", первоначальной ее целью было оперативное сообщение об авариях сотрудникам экстренных служб.

Источник фото: wkimedia. org

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