Власти столицы запретили в выходные ездить по выделенным полосам

Столичные водители обратили внимание на то, что с большинства московских улиц пропали знаки, разрешающие движение по выделенным полосам в выходные дни. Местные власти пока не комментируют изменения.

Водители отмечают, что изначально соответствующие знаки пропали с Нахимовского, Ленинского и Ломоносовского проспекта. При этом, никто не оповестил водителей о том, что регламент движения по выделенным полосам в выходные дни будет изменен.

Позднее знак, разрешающий движение по выделенной полосе в выходные дни пропал с отрезка Ярославского шоссе до Садового кольца.

Напомним, первая выделенная полоса для общественного транспорта появилась в российской столице в 2009 году. В Москве и Санкт-Петербурге движение обычного транспорта по выделенной полосе наказывается штрафом в размере 3000 рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о намерении столичных властей создать для общественного транспорта выделенную полосу.

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