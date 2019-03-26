Мировые автопроизводители выступили против регистрации бренда Aurus в Европе

Одни из самых популярных производителей автомобилей в мире — Toyota и Lamborghini, а также крупнейший производитель шин в мире Michelin выступили против регистрации бренда Aurus в Европе.
Напомним, что Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса. Данные автомобили, отметим, будут предназначаться в первую очередь для перевозки и сопровождения первых лиц Российской Федерации, а также иных лиц, подлежащих государственной охране.
Реализуется данный проект по поручению самого действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Но ведущие мировые автопроизводители воспротивились регистрации бренда Aurus в Европе. Дело в том, что у многих из них есть автомобили с похожими названиями. Так, например, у Toyota есть модель с названием Auris. У Lamborghini, отметим, в модельном ряду есть автомобиль Urus, а у крупнейшего производителя шин Michelin — шины Taurus.
Примечательно, что в компании Aurus на данный момент никак не прокомментировали ситуацию. Однако, известно, что бренд уже зарегистрирован в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, а также в Латвии и Литве. Скорее всего, признают источники, близкие к ситуации, компании придется пойти на ребрендинг. Вряд ли, указывают они, Toyota, Lamborghini и Michelin согласятся на какие-либо уступки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что лимузины для перевозки первых государственных лиц Российской Федерации будут производиться в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: facebook. com/AurusRussia.
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