Московским таксистам не дадут работать больше восьми часов подряд

Правительство Москвы анонсировало запуск специальной системы, которая не позволит получать заказы водителям такси, находящимся за рулем более восьми часов. Так столичные власти намерены сократить количество ДТП.

По данным заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, за прошлый год количество ДТП с участием такси выросло в городе на 25%. В этих авариях погибло 23 человека, травмировано — 900. В московском департаменте транспорта считают, что одной из причин роста числа происшествий является чрезмерная продолжительность рабочего времени водителей. Работая по 12 часов и более, таксисты устают и даже засыпают за рулем.

Ряд интернет-агрегаторов уже ввели для своих водителей ограничение времени доступа к заказам, но таксисты обходят его, переключаясь с одного приложения на другое. Отследить эту ситуацию в настоящий момент невозможно.

В интервью газете "Коммерсант" Максим Ликсутов сообщил, что в конце 2019 — начале 2020 года в Москве появится специальный шлюз между приложением на смартфоне водителя и системой заказов, который также свяжут с базой данных МВД. Программа будет не допускать к заказам водителей, не прошедших медосмотр, не имеющих ОСАГО и проработавших более восьми часов.

Эффективная работа этой системы будет возможна лишь при подключении к ней всех агрегаторов заказа такси.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о решении пленума Верховного суда, согласно которому агрегаторы такси обязаны возмещать пассажиру вред, причиненный во время перевозки.

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