Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ

Американская автомобилестроительная компания Ford приняла решение покинуть рынок легковых автомобилей в Российской Федерации.
Так, согласно предоставленной руководством компании информации, совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского публичного акционерного общества "Соллерс" будет перезапущено в июле текущего года на базе завода в Елабуге.
Совместное предприятие, говорится в сообщении американской компании, будет квалифицироваться на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.
Компания-партнер из России получит 51% в обновленном совместном предприятии, говорится в заявлении. Ford Motor Company же в свою очередь получит 49% акций нового предприятия.
Два российских завода компании же будут закрыты. Они, напомним, находятся в Набережных Челнах и Всеволожске. Также будет закрыт завод двигателей в городе Елабуга.
Таким образом, уже в текущем году в России производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупнейшие производители автомобилей в мире — Toyota и Lamborghini, а также крупнейший производитель шин в мире Michelin выступили против регистрации бренда Aurus в Европе. Напомним, что Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса, предназначенные для перевозки и сопровождения первых лиц Российской Федерации.
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