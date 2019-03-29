МВД изменило правила контроля за автошколами

Министерство внутренних дел изменило правила проверки автошкол. Нововведения вступают в силу с 7 апреля. Они касаются материально-технической базы образовательных учреждений и их учебных программ.

Для получения лицензии от Рособрнадзора автошкола должна иметь заключение ГИБДД. Новые приказы МВД устанавливают правила выдачи таких заключений. Если ранее выданные заключения действовали бессрочно, теперь они будут действовать всего пять лет.

Госавтоинспекция может отозвать заключение, если автошкола своевременно не представила документов о продлении аренды своих площадей, либо если проверка показала нарушение требований. При этом, срок, в течение которого автоинспектор должен провести повторную проверку и определить, устранены ли нарушения, увеличен с 30 дней до 6 месяцев. В Межрегиональной ассоциации автошкол к увеличению сроков относятся с тревогой — при столь значительных перерывах в работе, значительно превышающих время, необходимое на устранение проблем, многие школы могут разориться.

Введение новых правил не подразумевает массовой замены ранее выданных заключений. В ближайшее время ГИБДД планирует сконцентрировать внимание на проверках соискателей лицензий и школ, которые хотят открыть новые филиалы, либо расширить свои площади.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении руководителя Госавтоинспекции Михаила Черникова взыскивать компенсации за ДТП с автошкол, чьи выпускники становятся виновниками аварий.

Источник фото: "Правда.Ру"

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