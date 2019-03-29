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В новом сезоне "Молодого папы" глава Ватикана будет ездить на внедорожнике УАЗ

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В продолжении сериала "Молодой папа" режиссер Паоло Соррентино решил использовать в качестве папамобиля российский внедорожник УАЗ. Российский автомобиль, переоборудованный для поездок папы римского, уже прибыл на съемочную площадку.

В новом сезоне

Ссылаясь на участников съемок, ТАСС сообщает, что машину режиссер выбрал лично, не объясняя коллегам причин своего решения.

"Возможно, ему просто понравилась модель", — передает слова своего собеседника агентство.

Премьера первого сезона сериала состоялась на европейских телеканалах осенью 2016 года. Главную роль в картине сыграл Джуд Лоу. Известно, что во втором сезоне актер будет принимать лишь эпизодическое участие, а роль центрального персонажа исполнит Джон Малкович.

Проезд Джона Малковича в папском облачении на российском внедорожнике по площади Святого Петра в Ватикане вызвал ажиотаж среди туристов и паломников, многие из которых приняли актера за настоящего главу католической церкви.

Выход продолжения сериала на экраны анонсирован на ноябрь 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что папа римский Франциск не включал телевизор с начала 90-х годов.

Источник фото: ilmessaggero. it

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Темы УАЗ Ватикан сериалы Джон Малкович Паоло Соррентино
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