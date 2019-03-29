В новом сезоне "Молодого папы" глава Ватикана будет ездить на внедорожнике УАЗ

В продолжении сериала "Молодой папа" режиссер Паоло Соррентино решил использовать в качестве папамобиля российский внедорожник УАЗ. Российский автомобиль, переоборудованный для поездок папы римского, уже прибыл на съемочную площадку.

Ссылаясь на участников съемок, ТАСС сообщает, что машину режиссер выбрал лично, не объясняя коллегам причин своего решения.

"Возможно, ему просто понравилась модель", — передает слова своего собеседника агентство.

Премьера первого сезона сериала состоялась на европейских телеканалах осенью 2016 года. Главную роль в картине сыграл Джуд Лоу. Известно, что во втором сезоне актер будет принимать лишь эпизодическое участие, а роль центрального персонажа исполнит Джон Малкович.

Проезд Джона Малковича в папском облачении на российском внедорожнике по площади Святого Петра в Ватикане вызвал ажиотаж среди туристов и паломников, многие из которых приняли актера за настоящего главу католической церкви.

Выход продолжения сериала на экраны анонсирован на ноябрь 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что папа римский Франциск не включал телевизор с начала 90-х годов.

Источник фото: ilmessaggero. it

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