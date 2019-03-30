С наступлением весны каждому водителю нужно обследовать свое авто

С наступлением весны каждому без исключения автомобилисту следует провести обследование состояния своей машины.
На что автолюбителям нужно будет обратить особое внимание при обследовании, рассказал партнер аналитического агентства "Автостат" и автоэксперт Игорь Моржаретто.
Так, заявил специалист, вопреки расхожему мнению, весной недостаточно просто поменять резину с зимней на летнюю. Игорь Моржаретто указал на то, что с наступлением зимних температур значительно возрастает нагрузка на аккумулятор, свечи и другие системы автомобиля. Соответственно, подчеркнул автоэксперт, с наступлением теплого времени года необходимо проверить их состояние.
Также, указал Игорь Моржаретто, с наступлением весны необходимо проверить подвеску машины и тщательно промыть днище автомобиля от вредных солей и реагентов. Сделать это можно как на обычных мойках, напоминает Моржаретто, так и на мойках высокого давления.
По словам Игоря Моржаретто, не стоит верить в миф о вреде моек высокого давления на автомобили. На сегодняшний день, уверяет он, нет таких моек, которые могли бы как-то повредить состоянию транспортного средства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская автомобилестроительная компания Ford приняла решение покинуть рынок легковых автомобилей в Российской Федерации.
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