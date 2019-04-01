Среди московских таксистов выявили 18 граждан, находившихся в розыске

Восемнадцать находившихся в розыске граждан выявила полиция Москвы среди таксистов в ходе рейда проведенного с 20 по 19 марта. За это время полицейским удалось проверить 11 383 водителей такси, 3698 из них поставили на учет.
Почти в половине случаев в отношении водителей пришлось составлять административные протоколы, из них около 900 были связаны с нарушением миграционного законодательства. Кроме того, полиции удалось раскрыть 43 преступления, совершенных таксистами и выявить 31 преступление.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, согласно данным опроса ВЦИОМ, почти 80% россиян считают такси безопасным транспортом, а 52% отмечают улучшение технического состояния автомобилей такси. Кроме того, Департамент транспорта Москвы готовится к запуску специальной системы, которая не позволит водителям такси работать больше восьми часов подряд, даже если они подключены сразу к нескольким агрегаторам заказов. Нововведение призвано сократить число ДТП, связанных с переутомлением водителей и вызвало интерес у крупнейших участников рынка.
Источник фото: pixabay.com
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