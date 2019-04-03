Составлен рейтинг имен, обладатели которых чаще других попадают в ДТП

Сотрудники страховой компании "Согласие" провели исследование с целью выяснить, люди с какими именами попадают в дорожно-транспортные происшествия чаще других.
Так, изучив материалы десятков тысяч ДТП в России, специалисты пришли к следующим выводам.
Согласно предоставленной информации, самым "аварийным" мужским именем является Никита. В минувшем году, отмечают специалисты, больше половины — 51 % — дорожно-транспортных происшествия произошло по вине водителей, носящих именно это имя.
Чуть менее "опасными" оказались Альберты. Так, согласно предоставленной информации, немногим меньше половины — 48,7 % — аварий в 2018-м году произошло по вине мужчин, которых звали именно так.
Первую тройку рейтинга самых "аварийных" мужских имен с небольшим отставанием замыкают Тимуры. Они становились участникам ДТП в 47,7 % случаев.
Самыми "опасными" женскими именами же оказались Полина, Вероника и Алина.
Не так часто, например, попадают в аварии Анатолии. В минувшем году ДТП с участием мужчин с таким именем зарегистрировано лишь 29,6 % от общего числа.
Похвастаться аккуратным стилем вождения могут и Кристины. С участием представительниц прекрасного пола, носящих такое имя, в прошлом году произошло лишь 33,5 % дорожно-транспортных происшествий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с наступлением весны каждому без исключения автомобилисту следует провести обследование состояния своей машины. Об этом рассказал партнер аналитического агентства "Автостат" и автоэксперт Игорь Моржаретто. Также специалист рассказал о том, на что именно нужно обязательно обратить внимание в ходе обследования своего автомобиля.
Фото: pixabay.com.
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