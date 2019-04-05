Lada Vesta стала самым популярным автомобилем в России

В марте текущего года Lada Vesta стала самым продаваемым легковым автомобилем в России. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Данная модель АвтоВАЗа установила новый рекорд месячных продаж со времени ее появления на рынке. За март было продано около 13 тысяч этих автомобилей, рост продаж по сравнению с прошлым месяцев составил 40%.

На втором месте оказалась Lada Granta - 1,5 тысяч реализованных машин (рост на 24%). На третьем месте расположился корейский Kia Rio - чуть меньше 9 тысяч продаж (спад на 9%).

В пятерку самых продаваемых автомобилей вошли кроссовер Hyundai Creta (6,5 тысяч продаж), а также седан Hyundai Solaris (6 тысяч проданных автомобилей). В десятку вошли Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Logan, Renault Duster и Toyota Camry.

По данным Ассоциации, в марте 2019 года в стране было продано на 1,8% больше автомобилей, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рост цен на российском авторынке приведет к тому, что в скором времени в стране не останется новых автомобилей дешевле миллиона рублей. В массовом сегменте, по предварительным оценкам, повышение составит от 4 до 7%. В премиальном цены повысятся на 5%.

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