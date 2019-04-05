Hyundai интересуется покупкой двух заводов Ford в России.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что судьба автозаводов компании Ford во Всеволожске и Набережных Челнах решится "в течение месяца двух". Ранее в Ford заявили о намерении закрыть эти заводы, а работников уже уведомили о предстоящем сокращении.
По словам министра, в число претендентов на покупку предприятий входит компания Hyundai.
"Интересанты всегда есть на любой продукт. Нужно вопрос еще дополнительно прорабатывать, чтобы не предвещать события, давайте дадим время", — отметил министр.
Как сообщала "Правда.Ру", акционеров Ford не устраивает уровень рентабельности закрываемых заводов. К финансовым результатам деятельности автозавода в Елабуге претензий нет, на его базе появится совместное предприятие с компанией "Соллерс".
В текущем году Ford намерен полностью отказаться от производства легковых машин в России. Одновременно компания сворачивает мощности в странах Евросоюза, Латинской Америке и Китае.
Напомним, что завод во Всеволожске выпускал автомобили Ford Focus и Ford Mondeo, а в Набережных — EcoSport и Fiestа.
Источник фото: wikimedia. org
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