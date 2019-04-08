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Источник Правда.Ру

Попавших в ДТП водителей-новичков в ГИБДД хотят переобучать

Авто

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждается вопрос о дополнительном обучении водителей-новичков, попавших в ДТП. Об этом сообщает "Московский комсмомолец" со ссылкой на источники в госавтоинспекции.

Попавших в ДТП водителей-новичков в ГИБДД хотят переобучать.

Нововведение может быть принято в рамках новой стратегии безопасности дорожного движения. По словам заместителя начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова, инициативу прорабатывают в процессе подготовки этого документа.

Если данное предложение будет утверждено, водители, имеющие стаж менее двух лет и оказавшиеся виновниками дорожно-транспортного происшествия, должны будут проходить переобучение в автошколе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МВД изменило правила контроля за автошколами, а также о нововведениях при проведении экзаменов на получение водительских прав.

Источник фото: pixabay.com

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Темы ДТП ГИБДД водители автошколы
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