Песни Киркорова и Фонси оказались самыми популярными у пассажиров такси

Композиции Луиса Фонси Despacito и Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" возглавили рейтинг самых популярных песен среди пассажиров такси. Опрос на тему, какую песню россияне считают лучшей для поездки, провела исследовательская компания ResearchMe. Как сообщает информагентство "Москва", в исследовании приняли участие 5600 человек.
Оказалось, что 60% россиян всегда обращают внимание, какая музыка играет в автомобиле и столько же пассажиров слушает то, что включил водитель. Лишь 15% предпочитает слушать свою подборку в наушниках, 7% просит таксиста включить определенную радиостанцию, а 5% стремится ездить в тишине.
Композицию Луиса Фонси чаще всего выбирали женщины в возрасте от 26 до 45 лет, а Филиппа Киркорова — старше 46. Мужчины в возрасте от 26 до 35 чаще всего называли в качестве предпочтительной для прослушивания в поездке песню группы Bomfunk MC's Freestyler, а старше 36 — "Чумачучую весну" Потапа и Насти.
Также популярностью пользуются песни Олега Кваши "Зеленоглазое такси", Игоря Николаева "Такси, такси" и Мурата Тхагалетова "Едем в соседнее село".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, такси какого цвета чаще всего попадают в ДТП.
Источник фото: pixabay.com
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