ГИБДД запрещает перевозить в багажнике автомобиля дрова, людей и добычу

Многие предметы, что российские автовладельцы, не задумываясь, перевозят в багажнике своего автомобиля, при остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД могут принести немало неприятностей.

Список вещей, от перевозки которых в багажнике стоит отказаться раз и навсегда, составило Общественное телевидения Приморья.

Так, например, в багажнике автомобиля не стоит перевозить дрова. Дело в том, что в современной России рубить лес всем и каждому запрещено. Если же дрова куплены, то сотруднику ГИБДД, остановившему машину, необходимо продемонстрировать чек. За валежник же, напоминают авторы материала, ничего не грозит — его некоторое время назад власти собирать разрешили.

Также, сообщает Общественное телевидение Приморья, нельзя перевозить в багажнике добычу. Охотникам необходимо иметь с собой охотничий билет и разрешение на охоту именно на того животного, чья туша в момент остановки транспортного средства лежит в багажнике. Большой улов рыбы, указывают авторы материала, может также навести серьезные подозрения стража правопорядка.

Разумеется, нельзя перевозить в багажнике автомобиля человека. Если даже это происходит с его согласия, то сотрудник ГИБДД все равно вправе выписать штраф водителю. Если же человек оказался в багажнике авто не по своей воле, то автовладельцу будет грозить уголовная ответственность.

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