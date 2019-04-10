ГИБДД запрещает перевозить в багажнике автомобиля дрова, людей и добычу

Многие предметы, что российские автовладельцы, не задумываясь, перевозят в багажнике своего автомобиля, при остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД могут принести немало неприятностей.
Список вещей, от перевозки которых в багажнике стоит отказаться раз и навсегда, составило Общественное телевидения Приморья.
Так, например, в багажнике автомобиля не стоит перевозить дрова. Дело в том, что в современной России рубить лес всем и каждому запрещено. Если же дрова куплены, то сотруднику ГИБДД, остановившему машину, необходимо продемонстрировать чек. За валежник же, напоминают авторы материала, ничего не грозит — его некоторое время назад власти собирать разрешили.
Также, сообщает Общественное телевидение Приморья, нельзя перевозить в багажнике добычу. Охотникам необходимо иметь с собой охотничий билет и разрешение на охоту именно на того животного, чья туша в момент остановки транспортного средства лежит в багажнике. Большой улов рыбы, указывают авторы материала, может также навести серьезные подозрения стража правопорядка.
Разумеется, нельзя перевозить в багажнике автомобиля человека. Если даже это происходит с его согласия, то сотрудник ГИБДД все равно вправе выписать штраф водителю. Если же человек оказался в багажнике авто не по своей воле, то автовладельцу будет грозить уголовная ответственность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты перечислили вероятные причины появления неприятного запаха в салоне автомобиля.
Читайте также:
Японские и корейские автомобили — любимчики угонщиков.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.