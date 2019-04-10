В России серьезно ужесточат наказание за "пьяные" ДТП

Верховный суд и правительство Российской Федерации поддержали идею ужесточить наказание для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавших дорожно-транспортное происшествие.
Так, в ходе консультаций Верховный суд и Кабинет министров поддержали предложение Государственной думы Российской Федерации об ужесточении наказания за ДТП по вине пьяных водителей. В ближайшее время в 264-ю статью Уголовного кодекса РФ будет внесен советующий ряд поправок.
Напомним, что на сегодняшний день за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения правил дорожного движения предусматривается до 4-х лет лишения свободы. Изменения предполагают ужесточение наказания от 3-х до 7-и лет лишения свободы.
За гибель человека отныне может грозить от 5-и до 12-и лет лишения свободы. Пока же, напомним, за подобное преступление водителям грозит от 2-х до 7-и лет.
За смерть 2-х и более лиц, согласно поправкам, будет грозить от 8-и до 15-и лет лишения свободы. На данный момент за подобное преступление автовладельцам грозит от 4-ых до 9-и лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг имен, обладатели которых чаще других становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
Также "Правда.Ру" писала о том, что серьезные неприятности с сотрудниками ГИБДД могут вызвать дрова, люди и добыча в багажнике автомобиля.
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