В России серьезно ужесточат наказание за "пьяные" ДТП

Верховный суд и правительство Российской Федерации поддержали идею ужесточить наказание для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавших дорожно-транспортное происшествие.

Так, в ходе консультаций Верховный суд и Кабинет министров поддержали предложение Государственной думы Российской Федерации об ужесточении наказания за ДТП по вине пьяных водителей. В ближайшее время в 264-ю статью Уголовного кодекса РФ будет внесен советующий ряд поправок.

Напомним, что на сегодняшний день за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие нарушения правил дорожного движения предусматривается до 4-х лет лишения свободы. Изменения предполагают ужесточение наказания от 3-х до 7-и лет лишения свободы.

За гибель человека отныне может грозить от 5-и до 12-и лет лишения свободы. Пока же, напомним, за подобное преступление водителям грозит от 2-х до 7-и лет.

За смерть 2-х и более лиц, согласно поправкам, будет грозить от 8-и до 15-и лет лишения свободы. На данный момент за подобное преступление автовладельцам грозит от 4-ых до 9-и лет.

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