ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости

ГИБДД выступила с инициативой поднять штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час в шесть раз — с нынешних 500 рублей до 3000. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД Олег Понарьин.
Также в ГИБДД предложили ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 километров в час. Ранее участникам дорожного движения разрешалось незначительно превышать скорость в пределах 10-20 километров в час.
Госавтоинспекция предлагает значительно увеличить штрафы для дорожных рецидивистов, которые систематически нарушают ПДД. Напомним, глава ГИБДД Михаил Черников в марте заявил, что поддерживает введение штрафа за превышение скорости на 10 километров, поскольку превышение скорости даже на 1 километр в час увеличивает вероятность ДТП на 3%.
Черников подчеркнул, что закрепить эту инициативу на законодательном уровне можно будет после того, как все дороги в России будут изучены и проинспектированы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ГИБДД запрещает перевозить в багажнике автомобиля. Многие предметы, которые российские автовладельцы, не задумываясь, перевозят в багажнике своего автомобиля, при остановке транспортного средства сотрудником ГИБДД могут принести немало неприятностей.
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