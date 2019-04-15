Служба внешней разведки получила четыре машины с мигалками

У Службы внешней разведки появятся четыре автомобиля, оснащенных спецсигналами. Указ об этом подписал президент России. Ранее у службы была только одна машина с мигалкой. О причинах предоставления дополнительных мигалок и о том, кто будет ими пользоваться, в документе не сказано.



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Помимо служебных машин со специальной окраской, принадлежащих полиции, скорой помощи и экстренным службам, спецсигналы, в соответствии с президентским указом, могут устанавливаться на обычных автомобилях ряда госстркутур, включая Академию наук. Больше всего мигалок закреплено за Федеральной службой безопасности, которая имеет право на 207 оборудованных ими машин. Счетная палата имеет лишь один автомобиль со спецсигналами.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в конце 2018 года Государственная дума рассмотрела два законопроекта о мигалках. Один из них, предложенный членом фракции "Справедливая Россия" Виктором Похмелкиным, предусматривал полный запрет на спецсигналы на чиновничьих машинах. Второй, подготовленный группой депутатов из всех четырех фракций — предлагал существенно ограничить их использование. Оба документа были отклонены парламентом.

Источник фото: wikimedia. org

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