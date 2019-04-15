С каждым годом ассортимент электрических автомобилей на мировом рынке растет. И в текущем году автолюбителей ждет сразу ряд новинок - вот только в России они, по мнению экспертов, не приживаются.
О самых интересных из них пишет портал "Автолюбители".
Так, в этом году знаменитая компания Aston Martin выпустит элeктричeский супeркaр пoд нaзвaниeм RapidE. Автомобиль, сообщают специалисты, будeт обладать сразу двумя элeктрoмoтoрaми с oбщeй мoщнoстью в 1000 лошадиных сил. При полной зарядке RapidE сможет преодолеть чуть больше 300 километров. Разгоняться же автомобиль сможет до 150 км/ч, обещают в Aston Martin.
Следующей интересной новинкой среди электромобилей в текущем году станет седан Taycan от Porshe. Данную модель электрических автомобилей отличает крайне быстрый набор скорости — так, если RapidE от Aston Martin будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, то Taycan — всего за 3,5 секунды.
Интересной новинкой автоэксперты посчитали и миниатюрный e.GoLife. На полной зарядке автомобиль будет преодолевать около 200 километров. Но вот высокой максимальной скоростью он похвастаться не сможет — она составит всего-то 50 км/ч.
Помимо вышеперечисленных электромобилей, свoи нoвинки прeдстaвят также компании KIA, Citroen, Tesla, Nissan, Huyndai, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Skoda, Renault.
Ситуацию с электрическими автомобилями в современной России редакции "Правды.Ру" прокомментировал Виктор Похмелкин, председатель Общероссийского общественного "Движения автомобилистов России".
-Эксперты назвали главные ожидаемые электромобили 2019-го года. Будут ли подобные авто пользоваться спросом в России?
-Не будут. Вообще. В России на сегодняшний день нет никакой инфраструктуры для подобных электромобилей. Иметь такой автомобиль очень хлопотно. Даже гибридные автомобили у нас крайне тяжело приживаются, что уж говорить про те, которые полностью на электрическом двигателе. Нет, для нашей страны это пока совсем неактуально.
-То есть пока можно даже и не мечтать?
-Думаю, да. Тем более они и по цене гораздо дороже. Если бы электромобили хотя бы стоили дешевле привычных, то может хоть какой-то спрос бы и был.
-Но гибриды у нас в стране популярностью пользуются.
-Пользуется популярность, но сравнительно невысокой. Они есть, но их немного. Чистых электромобилей я, если честно, даже не встречал. Это что-то по-настоящему диковинное. В других странах они почему популярные? Там есть инфраструктура, там они по цене способны конкурировать с бензиновыми. Для нас это все пока далекое будущее. Я даже не могу прокомментировать опубликованный специалистами рейтинг. Я российский автомобилист, меня российские проблемы интересуют.
-Правда ли, что автомобили в России стали покупать меньше, чем раньше? С чем это связано?
-Это правда. Снижение покупательской способности. В стране кризис. Автомобилистов государство и нефтяные компании грабят направо и налево. Россиянам просто негде взять денег на новые автомобили. Поэтому-то и спад интереса на них столь серьезный.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что японская автомобилестроительная корпорация Toyota запатентовала систему автоматической ароматизации салона. Но поддержание приятного аромата в автомобиле — не единственная функция данной системы. При несанкционированном проникновении в салон система выпускает самый настоящий слезоточивый газ.
Фото: электромобиль от Tesla.
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