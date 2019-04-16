В России появятся платные перекрестки

В России могут появиться платные перекрестки. Они призваны будут решить проблему пробок, актуальную для многих российских городов.



Пробки в Москве: что делать?

Об этом сообщают в Национальной технологической инициативе "Автонет".

Так, подчеркивают специалисты, после введения платных перекрестков автолюбители будут тщательнее планировать свой маршрут во время поездок. Некоторые, отмечают эксперты, возможно, выберут более длительный маршрут, но бесплатный.

Другие же автовладельцы заплатят за проезд ради экономии времени.

Ожидается, что подобная инициатива сможет снизить трафик примерно на 10-20 %.

Согласно предоставленной информации, идея будет протестирована в рамках проекта "Умный Город" в одном из регионов России. На данный момент остается неизвестным, какой именно российский регион примет у себя эксперимент.

Примечательно, что пробки имеют большой негативный эффект для экономики государства. Так, заторы означают, например, рост расходов бензина и помехи в рабочем графике людей, застрявших в нем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых интересных новинок среди электрокаров. Эксперт же, комментируя новость, заявил "Правде.Ру" о том, что для России подобные автомобили — область фантастики.

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