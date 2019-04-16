Россияне смогут сами придумать названия для новых моделей Lada

Российская автостроительная компания "АвтоВАЗ" предложила россиянам самостоятельно выбрать названия для новых моделей Lada.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Голосование пройдет с 15 по 29 апреля.
Так, отмечают специалисты, предложить названия для новых российских машин автолюбители смогут как на официальном сайте "АвтоВАЗа", и так и через социальные сети.
Примечательно, что каждый желающий сможет не только предложить свой вариант названия для автомобилей, но и рассказать, какие ассоциации у него вызывает новое детище российского автопрома.
В пресс-службе российской автостроительной компании напомнили, что уже запускали подобное голосование. Так, отметили в "АвтоВАЗе", название Granta было выбрано именно с помощью автовладельцев. Тогда российские автолюбители предложили порядка ста тысяч названий, но большинство проголосовало именно за этот вариант.
В руководстве компании считают, что акция поможет сблизить россиян с маркой Lada.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа экспертов из России погрузили автомобили "Тойота", "Ауди" и "Лада" в болото. Через год специалисты достали их со дна и попытались реанимировать. Последняя, что удивительно, в отличии от немецкой "Ауди", завелась.
Фото: Wikimedia Commons.
Читайте также:
Можно ли возродить российского автогиганта?
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.