Россияне смогут сами придумать названия для новых моделей Lada

Российская автостроительная компания "АвтоВАЗ" предложила россиянам самостоятельно выбрать названия для новых моделей Lada.



Лада Гранта 2018... Автоваз, за что ты с нами так???

Об этом сообщает пресс-служба компании. Голосование пройдет с 15 по 29 апреля.

Так, отмечают специалисты, предложить названия для новых российских машин автолюбители смогут как на официальном сайте "АвтоВАЗа", и так и через социальные сети.

Примечательно, что каждый желающий сможет не только предложить свой вариант названия для автомобилей, но и рассказать, какие ассоциации у него вызывает новое детище российского автопрома.

В пресс-службе российской автостроительной компании напомнили, что уже запускали подобное голосование. Так, отметили в "АвтоВАЗе", название Granta было выбрано именно с помощью автовладельцев. Тогда российские автолюбители предложили порядка ста тысяч названий, но большинство проголосовало именно за этот вариант.

В руководстве компании считают, что акция поможет сблизить россиян с маркой Lada.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа экспертов из России погрузили автомобили "Тойота", "Ауди" и "Лада" в болото. Через год специалисты достали их со дна и попытались реанимировать. Последняя, что удивительно, в отличии от немецкой "Ауди", завелась.

Фото: Wikimedia Commons.

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