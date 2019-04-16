Эксперт: ввести плату за проезд перекрестков предложили дилетанты

Инициатива специалистов "Автонета" по введению в России платы за проезд перекрестков вызвала широкий общественный резонанс и была раскритикована в Госдуме.



Платные дороги: какие проблемы они решают / Новости от 30.01.2019 20:12

"Правда.Ру" побеседовала с директором Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаилом Блинкиным, чтобы выяснить, насколько же оправдано появление такого предложения.

Эксперт отметил, что в мире уже давно отлажены различные механизмы платности пользования теми или иными элементами городской дорожной сети, а инициативу "Автонета" нельзя назвать ничем иным, как "глупостью, запущенной неграмотными людьми".

По словам Михаила Блинкина, существуют очень радикальный опыт Сингапура, где за каждый километр пробега на улицам автомобилисты платят исходя из определенной ставки. Тариф зависит от многих параметров: едет ли водитель утром или вечером, по центральной улице или периферийной, по загруженной или свободной.

Во многих странах существуют зоны платного въезда, платные мосты, платные туннели, участки платных дорог - на эту тему есть огромный мировой опыт, широко освещенный в литературе, подчеркивает эксперт.

"Платные перекрестки - откровенная дурь по одной простой причине. Если будет перекресток платный, у меня будет затор на соседнем. А сделать таргетированную плату на нескольких перекрестках - так гораздо разумнее сделать эту зону платной. Люди, которые выдвинули это предложение, просто не в курсе мирового опыта, дилетанты", - поясняет он.

Михаил Блинкин предложил авторам инициативы пройти специальный учебный курс под названием "road pricing", чтобы предлагать меньше глупостей в будущем.

Напомним, что специалисты из Национальной технологической инициативы "Автонет" предложили ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

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