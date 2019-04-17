Водителей, сбежавших с места ДТП, приравняют к пьяным

Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Документ ставит знак равенства между ними и водителями, которые в момент происшествия были пьяны.
Действующее законодательство устанавливает более жестокое наказание для виновников ДТП, если они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому пьяные водители часто сбегают от полиции, чтобы затем сдаться правоохранительным органам уже в трезвом состоянии. Этим обстоятельством и вызвана необходимость принятия предложенного правительством законопроекта.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об оригинальном способе перевоспитания автолюбителей, позволяющих себе нетрезвую езду, предложенном автоинспекцией Молдавии. Данное правонарушение наказывается в стране обязательными работами, чаще всего речь идет об уборке улиц. Сотрудники автоинспекции считают, более целесообразным отправлять нарушителей на обязательные работы в качестве санитаров морга, где они смогут увидеть последствия злоупотребления алкоголем.
Источник фото: pixabay. com
Читайте также
Пьяный водитель: И целого УК мало
Наказание пьяному за рулем — публичная порка
Пешеход не заплатит, даже если виноват
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.