Водителей, сбежавших с места ДТП, приравняют к пьяным

Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП. Документ ставит знак равенства между ними и водителями, которые в момент происшествия были пьяны.



Пьяный водитель в одних трусах протаранил 20 авто под Москвой / Новости от 23.12.2018 11:24

Действующее законодательство устанавливает более жестокое наказание для виновников ДТП, если они находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому пьяные водители часто сбегают от полиции, чтобы затем сдаться правоохранительным органам уже в трезвом состоянии. Этим обстоятельством и вызвана необходимость принятия предложенного правительством законопроекта.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об оригинальном способе перевоспитания автолюбителей, позволяющих себе нетрезвую езду, предложенном автоинспекцией Молдавии. Данное правонарушение наказывается в стране обязательными работами, чаще всего речь идет об уборке улиц. Сотрудники автоинспекции считают, более целесообразным отправлять нарушителей на обязательные работы в качестве санитаров морга, где они смогут увидеть последствия злоупотребления алкоголем.

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