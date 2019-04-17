РДНИИ предложил сузить левую полосу на автомагистралях

Российский дорожный научно-исследовательский институт предложил сузить левую полосу на автомагистралях с 3,75 до 3,5 метров. Эксперты института пояснили, что речь идет только о магистралях с шестью и более полосами для движения.



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Сотрудники института провели исследования на автомагистралях МКАД и М9 "Балтия". Результаты исследования показали, что изменение размера левой полосы с 3,75 до 3,5 метров никак не повлияет на опасность движения. В то же время, эта мера позволит сэкономить существенные средства при строительстве и расширении магистралей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичной инициативе, которую продвигал ГК "Автодор" в 2013 году. Чтобы удешевить строительство дорог, предложено уменьшить размер ширины полос на российских автомагистралях с нынешних 3,75 метра до стандартов ряда других стран — в Японии и Германии ширина полосы, например, всего 3,5 метра. Что ж, инициатива вполне здравая и экономии средств на "вторую беду России" действительно будет способствовать.

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