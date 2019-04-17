ЦБ готов рассмотреть идею совместить ОСАГО и каско

Центральный банк России готов рассмотреть возможность объединения полисов ОСАГО и каско. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев назвал такую идею интересной, но предложил выяснить, не противоречит ли она закону.
Основной проблемой для введения комбинированного полиса является то, что ОСАГО и каско являются разными страховыми продуктами. Выплаты по ОСАГО получает потерпевший при дорожном происшествии, если страхователь стал виновником аварии, а выплату по каско получает сам страхователь. Кроме того, покупка каско не является обязательной для водителей.
"В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают оба эти риска. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка", — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центробанка.
При этом, по мнению руководства ЦБ, совмещенный полис имеет смысл, если он будет дешевле, чем два полиса, оформленные по отдельности.
Напомним, что с начала 2019 года по решению Банка России установлены новые коэффициенты расчета стоимости ОСАГО в зависимости от стажа и страховой истории водителя.
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