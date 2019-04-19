ГАИ намерена отменить право на ошибку на экзаменах в автошколах

Госавтоинспекция планирует изменить со следующего года правила сдачи теоретических экзаменов в автошколах. Сейчас когда претендент на получение водительских прав совершает ошибку, ему дают два дополнительных вопроса по той же теме. Новый порядок исключит такую возможность.



Автоэксперт прокомментировал изменения в порядке экзамена на вождение / Новости от 11.01.2019 14:35

По информации пресс-центра МВД, планируется введение дифференцированной оценки знаний экзаменуемого в зависимости от степени влияния задания на безопасность дорожного движения. В случае если неверный ответ влечет за собой риск ДТП, ученика автошколы будут отстранять от экзамена.

Кроме того, ГАИ намерена увеличить количество экзаменационных вопросов и поменять систему оценки ответов.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников выступил с инициативой наказывать автошколы, чьи выпускники попали в аварию в первые два года после получения водительских прав. Черников предложил в таких случаях взыскивать с учебных заведений понесенный в результате ДТП ущерб.

Как сообщала "Правда.Ру", с 7 апреля вступили в силу новые правила проверки автошкол для получения лицензий Рособрнадзора.

Источник фото: pixabay.com

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