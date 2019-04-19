Минтранс захотел разделить российских водителей на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило разделить всех водителей две категории: любители и профессионалы, работающие по найму. Соответствующие изменения в проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения" уже внесены на рассмотрение в Госдуму.
По задумке ведомства, процесс обучения для любителей будет существенно упрощен, поскольку им не придется изучать организационно-управленческие дисциплины, которые не связаны с безопасностью дорожного движения. Кроме того, подготовка любителей будет выведена за рамки законодательства об образовании. Будущие автомобилисты все так же будут сдавать экзамены в ГИБДД, но при этом останутся в категории любителей.
Те граждане, которые захотят стать профессионалами, будут проходить подготовку в рамках действующей системы обучения, требования к которой определены законом об образовании. Успешно сдавшие экзамены профессионалы получат водительское удостоверение сроком на пять лет, после чего им предстоит вновь пройти курсы повышения квалификации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что госавтоинспекция планирует изменить со следующего года правила сдачи теоретических экзаменов в автошколах. Сейчас когда претендент на получение водительских прав совершает ошибку, ему дают два дополнительных вопроса по той же теме. Новый порядок исключит такую возможность.
Читайте также: Экзамены в ГИБДД: Сюрпризы новых правил
Зачем водителей заставят пересдавать ПДД при замене прав
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.