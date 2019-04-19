Минтранс захотел разделить российских водителей на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило разделить всех водителей две категории: любители и профессионалы, работающие по найму. Соответствующие изменения в проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения" уже внесены на рассмотрение в Госдуму.



Век учись: водителей могут заставить сдавать тесты на знание ПДД / Новости от 20.10.2018 11:06

По задумке ведомства, процесс обучения для любителей будет существенно упрощен, поскольку им не придется изучать организационно-управленческие дисциплины, которые не связаны с безопасностью дорожного движения. Кроме того, подготовка любителей будет выведена за рамки законодательства об образовании. Будущие автомобилисты все так же будут сдавать экзамены в ГИБДД, но при этом останутся в категории любителей.

Те граждане, которые захотят стать профессионалами, будут проходить подготовку в рамках действующей системы обучения, требования к которой определены законом об образовании. Успешно сдавшие экзамены профессионалы получат водительское удостоверение сроком на пять лет, после чего им предстоит вновь пройти курсы повышения квалификации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что госавтоинспекция планирует изменить со следующего года правила сдачи теоретических экзаменов в автошколах. Сейчас когда претендент на получение водительских прав совершает ошибку, ему дают два дополнительных вопроса по той же теме. Новый порядок исключит такую возможность.

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