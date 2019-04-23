ГИБДД назвала нарушение скоростного режима главной причиной ДТП

Наибольший процент дорожно-транспортных происшествий в России связан с превышением скоростного режима, - сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников. По его словам, в это число входят ДТП с участием детей.
Черников рассказал, что из-за превышения скорости только за 2018 год погибло 380 детей. Водители не учитывают специфики и условий дорожного движения, поэтому игнорируют основные правила безопасности. Это касается даже тех водителей, которые везут детей. Они не до конца осознают, какой опасности подвергают несовершеннолетних.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о предложении Михаила Черникова снизить максимальный порог скорости для водителей, перевозящих в автомобилях детей, на 20 километров в час.
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