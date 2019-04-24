Tesla увеличила запас хода электромобилей без подзарядки до 600 км

Компания Tesla заявила, что ее электромобили Model S смогут без подзарядки преодолевать расстояния до 370 миль (575 км). Запас хода Model X увеличится до 325 миль (523 км).



Электродрайв. Tesla Model S

Таким образом конструкторы Tesla побили свой предыдущий рекорд дальности пробега электротранспорта.

Для достижения таких результатов увеличивать размеры аккумуляторов не пришлось. При этом, скорость зарядки аккумуляторов у обеих машин существенно увеличится.

Как сообщают представители компании, выпуск модернизированных моделей стартует уже на текущей неделе.