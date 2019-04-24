Tesla увеличила запас хода электромобилей без подзарядки до 600 км

Компания Tesla заявила, что ее электромобили Model S смогут без подзарядки преодолевать расстояния до 370 миль (575 км). Запас хода Model X увеличится до 325 миль (523 км).
Таким образом конструкторы Tesla побили свой предыдущий рекорд дальности пробега электротранспорта.
Для достижения таких результатов увеличивать размеры аккумуляторов не пришлось. При этом, скорость зарядки аккумуляторов у обеих машин существенно увеличится.
Как сообщают представители компании, выпуск модернизированных моделей стартует уже на текущей неделе.
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