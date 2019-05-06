Mercedes-Benz отзывает в России полторы тысячи своих автомобилей

"Мерседес-Бенц РУС", российский дилер производителя легковых автомобилей премиального класса Mercedes-Benz, отзывает в России почти 1,6 тысячи седанов S-класса.

Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва стали проблемы с работой функции-ассистента рулевого управления. Так, отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2017 года по июнь 2018 года.

Примечательно, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Фото: pixabay.com.