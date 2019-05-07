Власти Китая разрешили экспорт поддержанных автомобилей

Китай будет экспортировать подержанные автомобили.

Об этом сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа́".

Как сообщает издание, Министерство коммерции Китайской народной республики уже подготовило соответствующую директиву.

Ведомство разрешило экспортировать подержанные автомобили сразу 10 административным единицам КНР. Среди них — Пекин, Тяньцзинь и Шанхай, сообщает информационное агентство.

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