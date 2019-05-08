Владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Владельцы кроссоверов ежегодно тратят на топливо на 12% больше, нежели хозяева седанов, хэтчбеков и универсалов с соизмеримыми габаритами.

Об этом сообщают автоэксперты из Великобритании.

Так, указывают специалисты, оказалось, что наличие полного привода и дополнительной массы не приводят к существенному увеличению расхода топлива.

Если, например, указывают британские исследователи, владельцы кроссоверов в год тратят на топливо 3410 фунтов, то хозяева соразмерных седанов, универсалов и хэтчбеков - 3000 фунтов.