Владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Владельцы кроссоверов ежегодно тратят на топливо на 12% больше, нежели хозяева седанов, хэтчбеков и универсалов с соизмеримыми габаритами.
Об этом сообщают автоэксперты из Великобритании.
Так, указывают специалисты, оказалось, что наличие полного привода и дополнительной массы не приводят к существенному увеличению расхода топлива.
Если, например, указывают британские исследователи, владельцы кроссоверов в год тратят на топливо 3410 фунтов, то хозяева соразмерных седанов, универсалов и хэтчбеков - 3000 фунтов.
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