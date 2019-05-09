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Источник Правда.Ру

Ветеранов доставляли до Красной площади на электрокарах

Авто

30 автомобилей осуществляли доставку ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая до Красной площади. Машины были выделены "Мосгортрансом".


Где лучше всего смотреть парад Победы в Москве / Новости от 08.05.2019 23:39

"В связи с поручением мэра Москвы, "Мосгортранс" выделил 30 электромобилей для транспортировки главных гостей парада Победы на Красной площади - ветеранов Великой Отечественной войны. Водители придерживаются специального маршрута, они централизованно доставляют ветеранов от Васильевского спуска и Ильинки до трибун на Красной площади", - пояснили в "Мосгортрансе".

Напомним, 9 мая в Москве проходит парад Победы и акция "Бессмертный полк". Начало шествия запланировано на 15:00. В этом году количество участников акции должно превысить один миллион человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минобороны отменило воздушную часть парада Победы из-за плохих метеоусловий.

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Темы Авто ветераны День Победы электромобили Красная площадь
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