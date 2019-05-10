Mitsubishi Pajero Sport возглавил рейтинг наиболее популярных в России кроссоверов

Mitsubishi Pajero Sport занял первое место в рейтинге наиболее популярных дизельных кроссоверов на российском рынке.



Какой кроссовер выбрать?

Рейтинг составили специалисты из "Автостат".

Вторую строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, а третью — Renault Duster.

Четвертую и пятую строчки рейтингов заняли Hyundai Santa Fe и KIA Sorento Prime соответственно.

В десятку также попали автомобили BMW Х5 и BMW Х3, а также Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GLS и Volkswagen Touareg.

В основу рейтинга, сообщает "Автостат", легли данные продаж за первые месяцы текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше.

Фото: pixabay.com.

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