Mitsubishi Pajero Sport возглавил рейтинг наиболее популярных в России кроссоверов

Mitsubishi Pajero Sport занял первое место в рейтинге наиболее популярных дизельных кроссоверов на российском рынке.
Рейтинг составили специалисты из "Автостат".
Вторую строчку занял Toyota Land Cruiser Prado, а третью — Renault Duster.
Четвертую и пятую строчки рейтингов заняли Hyundai Santa Fe и KIA Sorento Prime соответственно.
В десятку также попали автомобили BMW Х5 и BMW Х3, а также Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GLS и Volkswagen Touareg.
В основу рейтинга, сообщает "Автостат", легли данные продаж за первые месяцы текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельцы кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше.
Фото: pixabay.com.
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