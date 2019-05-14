В 2018 году экзамен на права с первого раза сдали лишь 41% водителей

Эстакада и параллельная парковка возглавили рейтинг наиболее распространенных ошибок во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке".
Об этом RT рассказали в пресс-службе МВД.
Также, сообщают специалисты, на "площадке" у сдающих на водительские права часто вызывает немалые трудности заезд в бокс задним ходом.
В пресс-службе МВД отметили, что при сдаче на водительские права в "городе" начинающие водители чаще всего не справляются с перестроением по ходу движения и поворотом, а также остановкой.
Многие, отметили в ведомстве, забывают включать поворотник.
Примечательно, что в число наиболее распространенных ошибок при сдаче на водительские права вошли неуверенное управление автомобилем и заглохший во время экзамена двигатель. Также начинающие водители зачастую забывают уступать место транспортным средствам, имеющим преимущество на данном участке дороги.
В пресс-службе МВД отметили, что в минувшем году сотрудники ГИБДД приняли более трех миллионов теоретических экзаменов у кандидатов в водители. На права с первого раза лишь 41% — 1,2 миллиона человек — учащихся.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "АвтоВАЗ" предложил россиянам самим придумать названия для новых моделей Lada.
Читайте также:
Автошколы могут начать платить за плохих учеников.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.