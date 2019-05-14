В 2018 году экзамен на права с первого раза сдали лишь 41% водителей

Эстакада и параллельная парковка возглавили рейтинг наиболее распространенных ошибок во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке".



Автошколы, выпускающие неподготовленных водителей, предлагают наказывать рублем / Новости от 27.12.2018 19:20

Об этом RT рассказали в пресс-службе МВД.

Также, сообщают специалисты, на "площадке" у сдающих на водительские права часто вызывает немалые трудности заезд в бокс задним ходом.

В пресс-службе МВД отметили, что при сдаче на водительские права в "городе" начинающие водители чаще всего не справляются с перестроением по ходу движения и поворотом, а также остановкой.

Многие, отметили в ведомстве, забывают включать поворотник.

Примечательно, что в число наиболее распространенных ошибок при сдаче на водительские права вошли неуверенное управление автомобилем и заглохший во время экзамена двигатель. Также начинающие водители зачастую забывают уступать место транспортным средствам, имеющим преимущество на данном участке дороги.

В пресс-службе МВД отметили, что в минувшем году сотрудники ГИБДД приняли более трех миллионов теоретических экзаменов у кандидатов в водители. На права с первого раза лишь 41% — 1,2 миллиона человек — учащихся.

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