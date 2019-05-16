В России могут появиться права на электроскутеры и электросамокаты

Руководитель направления по правовой помощи и совершенствованию законодательства, обеспечивающего защиту прав пешеходов, "Союза пешеходов" Ольга Вакина предложила выдавать удостоверения для управления транспортными средствами на электрической тяге.



Белорусский электросамокат приедет на российский рынок / Новости от 08.11.2018 12:44

Валькина выступила с этой инициативой на заседании Московской городской думы. По ее мнению, появившийся сегмент новых транспортных средств нуждается в правовом урегулировании. Заседание Мосгордумы как раз было посвящено данной теме.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как правильно зарядить электросамокат. При покупке этого новомодного и экологичного средства передвижения первый возникающий у всех вопрос: а как же правильно его заряжать? Зарядка электросамокату необходима, поскольку мощности у него обычно хватает не более чем на два часа езды. И в данном вопросе существует несколько подводных камней: если проводить зарядку электрического самоката неправильно, то есть риск снизить максимальную емкость его аккумулятора.

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