Попавшее в ДТП Tesla во время столкновения двигалась под управлением автопилота

В NTSB — Национальном совете по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки — заявили, что автомобиль американской компании Tesla находился под управлением автопилота во время ДТП.
Речь, отметим, идет о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в марте во Флориде. Model 3 от Tesla врезался в грузовую машину с прицепом. Водитель, находившийся в Model 3, погиб.
В NTSB выяснили, что в момент ДТП водитель авто не управлял. По словам специалистов, он включил автопилот за 10 секунд до рокового столкновения. Также в NTSB отметили, что ни водитель, ни автомобиль, не пытались избежать столкновения с грузовой машиной.
Специалисты отметили, что в момент ДТП Model 3 двигался со скоростью 109 километров в час.
Сообщается также, что NTSB продолжает расследование инцидента.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.