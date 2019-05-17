Попавшее в ДТП Tesla во время столкновения двигалась под управлением автопилота

В NTSB — Национальном совете по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки — заявили, что автомобиль американской компании Tesla находился под управлением автопилота во время ДТП.



Tesla Model s - Большой тест-драйв (видеоверсия) / Big...

Речь, отметим, идет о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в марте во Флориде. Model 3 от Tesla врезался в грузовую машину с прицепом. Водитель, находившийся в Model 3, погиб.

В NTSB выяснили, что в момент ДТП водитель авто не управлял. По словам специалистов, он включил автопилот за 10 секунд до рокового столкновения. Также в NTSB отметили, что ни водитель, ни автомобиль, не пытались избежать столкновения с грузовой машиной.

Специалисты отметили, что в момент ДТП Model 3 двигался со скоростью 109 километров в час.

Сообщается также, что NTSB продолжает расследование инцидента.